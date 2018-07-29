Екатеринбург, 29 июля, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Два депутата Законодательного собрания Свердловской области заработали за 2017 год меньше 500 тыс. рублей. При этом один из них задекларировал доход всего в 5,75 тыс. рублей, говорится в материалах Заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте

Вторым с хвоста по уровню дохода стал депутат Илья Гаффнер («Единая Россия»), который в начале 2015 года призывал земляков экономить на еде, а позднее был признан банкротом. Его доход составил 374 703,00 рублей. При этом в пользовании у него имеется квартира, причём не маленькая — площадью 201,7 кв. метром.

А депутат-справедливоросс Геннадий Ушаков показал доход всего в 5 750 рублей. Примечательно, что он также является банкротом.

Отметим, Гаффнер был снова избран депутатом в сентябре 2016 года. А Ушаков стал им в декабре 2017-го, сменив своего однопартийца Дмитрия Ионина, который стал депутатом Госдумы.

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