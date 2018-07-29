Вашингтон, 29 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. «Самыми тупыми в мире» назвал президент США Дональд Трамп американские законы о миграционной политике. Об этом он заявил 29 июля в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Пожалуйста, поймите, что когда люди пересекают нашу границу незаконно, они столкнутся с последствиями вне зависимости от того, есть ли у них дети или нет — а ведь многие из них просто используют детей в своих низких интересах», — написал президент в соцсети.

Далее Трамп добавил, что Конгрессу США необходимо принять меры для исправления самых тупых и самых худших в мире, по его мнению, иммиграционных законов.

Напомним, что в США по отношению к мигрантам существует политика нулевой терпимости. При задержании семей с детьми, незаконно пересекающих границу, родителей отправляют в изоляторы, а несовершеннолетних детей, не подлежащих уголовной ответственности, помещают в специальные центры содержания. Подобная практика разлучения семей незаконных мигрантов подверглась общенациональной критике. Позднее Трамп подписал указ, запрещающий разлучение детей с их семьями, но в данный момент несколько сотен детей до сих пор разделены со своими родителями.