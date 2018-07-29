Нижний Новгород, 29 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области подготовило документ в министерство промышленности и торговли России, в котором обосновывается установление нового профессионального праздника — Дня художественных промыслов. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний». То, что с такой инициативой выступает именно Нижегородская область закономерно: именно этот регион славится многими старинными художественными ремеслами. Всего их насчитывается 22. Среди сохранившихся исстари и развивающихся сегодня, такие популярные, как варнавинская резьба по кости, казаковская филигрань, городецкая роспись, балахнинское кружевоплетение.

shakko Городецкая роспись

Всего жесфера народных художественных промыслов включает около 350 предприятий из 64 регионов России. Численность занятых в этой отрасли — более 30 тыс. человек. Всемирную известность заслужили Федоскинская миниатюра, Жостовская роспись, Ростовская финифть, Палехская миниатюра, Крестецкая строчка, Гжельская посуда, Дымковская игрушка, Кубачинское оружие и многие другие. Эти высокохудожественными предметы также являются и промышленными товарами, — подчеркивается в документе. То есть промыслы нуждаются и в правительственной, и в региональной поддержке.

Напомним, что профессиональные праздники устанавливаются указами президента в знак признания заслуг работников отрасли. Проект указа подготавливает соответствующий орган исполнительной власти, в которой поступила инициатива.