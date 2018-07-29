Москва, 29 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Российские военные в рамках работы комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали 11 случаев нарушения режима прекращения огня. Турецкие военные не зафиксировали ни одного случая. Об этом сегодня, 29 июля, сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В целом, обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная.

Российские военные, которые входят в совместную российско-турецкую комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за минувшие сутки зафиксировали 11 случаев стрельбы.

Уточняется, что восемь случаев нарушения режима прекращения огня зафиксированы в провинции Латакия, три — в Алеппо. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано.

Также за минувшие сутки были проведены две гуманитарные акции — в населенном пункте Тафас провинции Дераа и в населенный пункт Кафер-Нан провинции Хомс. Местным жителям выдали продовольственные пакеты общий вес которых превышает 5,4 тонны. Медицинская помощь была оказана 71 человеку.