Вашингтон, 29 июля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Самыми дорогими в истории США будут предстоящие в ноябре промежуточные выборы, сообщает 29 июля The New York Post.

(сс) ArtisticOperations Американские символы

Как сообщается, только на телерекламу уже потрачено порядка 1 млрд долларов.

По меньшей мере 170 миллионов долларов было потрачено на телевизионные ролики для праймериз кандидатов в Сенат. Демократы и республиканцы зарезервировали рекламу на сумму 230 миллионов долларов в таких штатах, как Невада, где сенатор от республиканцев Дин Хеллер может уступить свое место претенденту от демократов, и Миссури, где сенатор от демократов Клэр Маккаскилл пытается удержать избирателей.

Общая сумма расходов на предвыборную кампанию составляет около 1,6 млрд долларов, при этом партия республиканцев имеет преимущество в финансировании перед партией демократов.

Напомним, что в предстоящих 6 ноября этого года в США выборах будет полностью переизбираться Палата представителей Конгресса США, а также 35 из 100 сенаторов.