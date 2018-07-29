Москва, 29 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Рейтинг десяти самых бюджетных на российском авторынке моделей авто опубликовали 28 июля эксперты «Российской газеты».

Putin.kremlin.ru Владимир Путин за рулем Lada Granta

Самыми доступными для российских граждан автомобилями с ценником до 500 тысяч рублей стали отечественные автомобили Lada. Модели Lada заняли первые три строчки рейтинга. Лидирует среди них модель Lada Granta, чья стоимость на авторынке — от 409 900 рублей. Второе место — за Lada Priora, третье — Lada Granta лифтбек.

На четвертом месте — седан китайского автопроизводителя Brilliance H230 (от 459 900 рублей), а пятую строчку рейтинга занимает опять Lada, на этот раз Lada Kalina (от 460 600 рублей).

Далее в рейтинг попали: японский седан Datsun on-DO (от 461 000 руб.), внедорожник Lada 4×4 (от 469 900 руб.), универсал Lada Kalina (от 475 200 руб.), хэтчбек Ravon R2 (от 489 000 руб.) и седан FAW Oley (от 491 000 руб.).

При этом экспертами отмечается подорожание сразу девяти моделей авто, вошедших в рейтинг.

Также эксперты поясняют, что внедорожник Lada попал в рейтинг лишь благодаря прямым скидкам от производителя, действующим сейчас на эту модель авто.

Напомним, что ранее автоэксперты опубликовали рейтинг самых популярных для граждан России моделей авто на вторичном рынке. В классе автомобилей вторичного рынка, стоимостью до 500 тысяч рублей лидировала отечественная Lada.