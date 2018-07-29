Санкт-Петербург, 29 июля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В Петербурге и Кронштадте с залпом салютной батареи Петропавловской крепости начался Главный военно-морской парад в День ВМФ, передает корреспондент ИА REGNUM. В параде участвуют корабли, подводные лодки, катера, самолёты и вертолёты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Примет парад верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Андреевский флаг на параде в Петербурге

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королёв в Петропавловской крепости принял доклады от командующих всеми флотами, начиная с Североморска, перейдя к Балтийску, Севастополю и Астрахани, завершая оперативным подразделением в сирийском Тартусе.

В начале корабельного фарватера на Кронштадтском рейде, где установили трибуны для ветеранов, ошвартованы ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный крейсер «Орёл». В кильватерном парадном строю здесь пройдут тактические группы боевых кораблей и катеров. Среди них — современный фрегат «Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен», корвет «Бойкий», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», малые ракетные корабли «Ураган» и «Серпухов», противодиверсионные катера «Грачонок».

Движение морского тральщика «Александр Обухов» сопроводит новый безэкипажный катер, который существенно расширяет боевые возможности противоминного комплекса корабля. На борту «Урагана» разместили адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотник «Орлан-10».

На рейде Невы в парадной линии выстроились современные боевые корабли «Адмирал Макаров», корвет «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Казанец».

Парад исторической ретроспективы в акватории Невы откроет десантный катер с ботиком Петра I на борту. Действо продолжат артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших в Великую Отечественную войну Ленинград, Севастополь и Новороссийск.

Со стороны Кронштадта к Петербургу полетят и современные истребители морской авиации Су-30СМ поколения «4+», модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, Ту-142М3, вертолеты Ка-29, Ка-28, Ми-8 и другие. Всего в параде задействовано более 40 боевых кораблей, 38 самолетов и вертолетов морской авиации, около 4 тыс. человек личного состава.