Москва, 29 июля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Открыть 17-й Фестиваль израильского кино в кинотеатре «Пионер» в парке «Сокольники» организаторы решили комедией «Сквозь стену». Ее представит московскому зрителю лично режиссер Рама Бурштейн. Также предварять показ своих работ будут Элиран Элья («Сомнительные»), Шай Лахав («И тогда пришла она»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк Сокольники

Фестиваль стартует сегодня, 29 июля, и продлится до 29 августа.

Программа фестиваля довольно обширна. Это, кроме полнометражных фильмов, популярнейший в Израиле сериал «Разбудить медведя», документальные ленты «Бен Гурион. Эпилог» и «Блюз уходящего лета».

Фестиваль приурочен к 70-летию со дня провозглашения независимости государства Израиль.

Кстати, после просмотра кино можно будет послушать израильские группы и угоститься фалафелем и хумусом.