Каир, 29 июля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Арабской республике Египет пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сегодня, 29 июля, пишет газета Akhbar al Youm.

(сс) ImagesBG Поезд

Авария произошла недалеко от города Ком-Омбо в районе Асуана. Поезд следовал по маршруту Каир — Асуан.

Всего с рельсов сошли восемь вагонов. Пострадали как минимум пять человек. Все они были госпитализированы.

На месте инцидента работают спасатели, точное число потерпевших уточняется.

Движение поездов по этой линии было временно остановлено.