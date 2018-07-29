Луганск, 29 июля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные военного ведомства.

Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

По данным луганских военных, обстрелам подверглись районы сёл Лозовое и Сокольники.

Украинские боевики стреляли из 82-миллиметровых миномётов и различного вида гранатомётов.

Напомним, что систематические обстрелы территорий ДНР и ЛНР украинские боевики проводят практически каждые сутки.

Кроме того, луганские военные ранее сообщали, что ВСУ развертывают зенитно-ракетные комплексы на линии фронта в Донбассе.