Берлин, 29 июля, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии должен оставаться на своём посту не более десяти лет. Об этом в интервью, выдержки из которого опубликованы газетой Bild, заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я выступаю за то, чтобы ограничить срок полномочий главы правительства ФРГ восемью или десятью годами», — сказал Линднер.

По его словам, все предыдущие председатели правительства ФРГ отличались большей прогрессивностью, чем Ангела Меркель. Такая ситуация обусловлена длиной срока её полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркель руководит правительством с 2005 года. По законам Германии, федеральный канцлер избирается парламентом — Бундестагом — на четыре года, при этом количество переизбраний не ограничено.

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