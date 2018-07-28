Сантьяго, 28 июля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Одеяния двух знаменитых мумий девочек-инков, найденных в Чили, были пропитаны ядом, сообщается 27 июля в статье журнала Archaeometry.

Scientific Reports & Gómez-Carballa et al Мумии инков

Исследователи лишь недавно приступили к изучению одежд двух девочек-мумий. Оказалось, что одежда пропитана красной краской на основе ртути. Краска поражает центральную нервную и мышечную системы, а также желудочно-кишечный тракт.

По словам ученых, инки, зная действие подобных красок на человеческий организм, могли покрывать ими гробницы с целью отпугивания грабителей. Дело в том, что вдыхание даже малых количеств этой краски может привести к очень серьезным последствиям для здоровья, поэтому рекомендуется крайне осторожно вести раскопки в таких гробницах.

Кроме того, предполагается, что поскольку для изготовления подобной краски использовался редкий пигмент, то его использование для украшения одежды детей может говорить об их высоком статусе.