Ученые открыли секрет «проклятия мумий инков»
Сантьяго, 28 июля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Одеяния двух знаменитых мумий девочек-инков, найденных в Чили, были пропитаны ядом, сообщается 27 июля в статье журнала Archaeometry.
Исследователи лишь недавно приступили к изучению одежд двух девочек-мумий. Оказалось, что одежда пропитана красной краской на основе ртути. Краска поражает центральную нервную и мышечную системы, а также желудочно-кишечный тракт.
По словам ученых, инки, зная действие подобных красок на человеческий организм, могли покрывать ими гробницы с целью отпугивания грабителей. Дело в том, что вдыхание даже малых количеств этой краски может привести к очень серьезным последствиям для здоровья, поэтому рекомендуется крайне осторожно вести раскопки в таких гробницах.
Кроме того, предполагается, что поскольку для изготовления подобной краски использовался редкий пигмент, то его использование для украшения одежды детей может говорить об их высоком статусе.
Следует напомнить, что мумии 9-летней девочки и 18-летней девушки были обнаружены в 1976 году во время раскопок в пещере у горы Серро-Эсмеральда в Чили. Захоронение датируется