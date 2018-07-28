Пекин, 28 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Особенностью очередной призывной кампании в КНР, которая стартует 1 августа, в профессиональный военный праздник — День НОАК, является призыв на военную службу как можно большего количества выпускников вузов с высшим образованием, сообщает 28 июля Синьхуа.

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Соответствующее требование к призывным комиссиям было обнародовано Министерством национальной обороны КНР. В качестве одной из мер принято решение об ограничении призывного контингента в провинциальных центрах и других крупных городах молодыми людьми с высшим или законченным средним образованием.

В Китае призывным возрастом официально является диапазон от 18 до 22 лет, но выпускники вузов подлежат призыву на военную службу до 24 лет.