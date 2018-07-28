Москва, 28 июля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о новой памятной дате в России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Фейерверки в честь Екатерины во время её путешествия в Крым. Картина неизвестного художника. Конец XVIII века

Предполагается, что уже в 2019 году Россия будет отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)».

«Закон, неся в себе мощный патриотический заряд, будет работать, прежде всего, на укрепление единства нашего общества», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом, по мнению сенатора, закон можно считать и ответом на выпущенную на днях госдепом «Крымскую декларацию», в которой США подтверждают свой отказ признать воссоединение Крыма с Россией.