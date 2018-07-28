Москва, 28 июля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Совфед на заседании одобрил пакет поправок в Налоговый кодекс, предполагающий завершение налогового маневра в нефтегазовой сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Так, начиная с 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет — по 2021 год.

Для предотвращения роста цен на бензин, дизельное топливо и ГСМ маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.

Правительство РФ получает право на повышение с 2019 года экспортных пошлин на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 60% от пошлины на нефть в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%.