Москва, 28 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Совфед на заседании одобрил закон об отмене налога на движимое имущество, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

В ходе дискуссии первый замминистра финансов Леонид Горнин заверил, что регионам компенсируют выпадающие доходы в размере 220 млрд рублей.

Вместе с тем в Госдуме в ходе обсуждения пакета поправок в Налоговый кодекс речь шла о том, что бизнес не заплатит 164 млрд рублей.

«164 млрд рублей — та сумма, которая этим законом с бизнеса исключается», — отмечал в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Закон также направлен на уточнение норм о консолидированных группах налогоплательщиков (КГН).