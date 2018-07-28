Токио, 28 июля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Сильный тайфун, надвигающийся на Японию, стал причиной отмены 307 внутренних авиарейсов, сообщает 28 июля телеканал NHK.

(сс) Arnold Paul Надвигается

Тайфун «Джондари» стал также причиной отмены рейсов нескольких скоростных поездов, а также паромов, чей маршрут пролегает вдоль северо-восточного побережья и в Токийском заливе.

Ранее метеорологическое агенство сообщало, что тайфун находится на северо-востоке от острова Хатиджодзима и двигается на северо-запад со скоростью 45 км/ч и может пройти через центральную часть Японии с выходом в Японское море. Агенство предупредило жителей о возможных наводнениях и оползнях особенно в регионе Кансай, который уже пострадал от проливных дождей в начале июля.

Также отмечается опасность повышения высоты волн до 10 метров.

Некоторые муниципалитеты объявили жителям о необходимости подготовиться к эвакуации.

Напомним, что в начале этого месяца жители Японии пострадали от ливневых дождей, вызванных тайфуном «Прапирун». В результате стихии погибли 225 человек.