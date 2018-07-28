Дамаск, 28 июля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Вернуться домой за прошедшие сутки смогли более 260 беженцев в Сирии, сообщает 28 июля Министерство обороны РФ.

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«За прошедшие сутки на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись 265 беженцев (женщин — 75, детей — 131)» — сообщают в Центре приема распределения и расмещения беженцев.

Большая часть беженцев (148 человек) вернулись в Сирию через пункт пропуска Маснаа» на границе с Ливаном, часть (83 человека) пересекли Ливанскую границу в пункте пропуска «Земрани». 34 человека вернулись из Иордании.

Всего, по данным центра, с 18 июля 2018 года через пункт пропуска «Земрани» прошли 2 846 человек, через иорданский пункт пропуска — 318.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в марте 2011 года. Россия оказывает Сирии помощь в борьбе с терроризмом с 2015 года. Минобороны РФ в середине июля сообщило о создании в Сирии центра приема, размещения и распределении беженцев, контролирующем доставку гуманитарной помощи и возвращение сирийских беженцев на родину.