Москва, 28 июля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подала иск в Дорогомиловский районный суд Москвы против учителя из Санкт-Петербурга Дмитрия Гущина, который распространил непроверенную (по мнению ведомства) информацию об утечках заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня, 28 июля, сообщается на сайте суда.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

Напомним, что в начале июня, когда проходил основной период проведения в стране единых государственных экзаменов, петербургский учитель Дмитрий Гущин, который в 2007 году был удостоен звания «Учитель года», заявил, что произошли утечки в сеть интернет экзаменационных заданий по математике и химии.

В Рособрнадзоре заявили, что данное заявление Гущина является провокацией. Ведомство обещало обратиться в суд, что в итоге и сделало. Дата рассмотрения иска против Гущина пока не назначена.