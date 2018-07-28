Ростов-на-Дону, 28 июля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Жители Ростовской области, как и других городов России, делятся в социальных сетях фотографиями лунного затмения, которое началось 27 июля в 21:24 и продлилось до 28 июля 1:19 по московскому времени. Пользователи отмечают, что увидеть «кровавую луну» удалось не всем, так как небесное светило спряталось за тучами, передаёт ИА REGNUM.

Кровавая луна за облаками

«Сегодня луна от меня как-то стыдливо пряталась», — написала Юлия Ю.

«Я ещё не в Ростове. В 100 километрах от города облака, ничего не видно», — поделился ещё один интернет-пользователь.

Тем, кому повезло, наблюдали за явлением недолго.

«Это круто, с мужем наблюдали за ней, пока она не пропала. Это круто, не каждый день такое видишь. Да, кстати, и звезды пропали сразу», — отметила горожанка.

ИА REGNUM напоминает, что это второе лунное затмение в 2018 году. Явление называют уникальным, так как полная фаза затмения проходила с 22:30 до 0:13. Это было самое длинное лунное затмение в XXI веке.