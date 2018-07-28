Москва, 28 июля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Миллиардеры при выборе страны для проживания руководствуются в первую очередь такими критериями, как уровень безопасности, уровень коррупции и уровень неравенства в обществе. Уровень налогов не играет такой существенной роли. К таким выводами пришел главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Владимир Попов. Результаты его исследования публикует сегодня, 28 июля, РБК.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Олигарх

В своём анализе Попов использовал метод регрессивного анализа. Также он опирался на данные глобального рейтинга миллиардеров Forbes, объем внутреннего валового продукта рассматриваемых стран, распределение доходов по коэффициенту Джини, уровень преступности, а также Всемирный рейтинг счастья.

Попов пришел к выводу, что зависимость между налоговой ставкой и концентрацией богачей является весьма незначительной. По мнению исследователя, это связано с тем, что миллиардеры могут себе позволить нанять специалистов, которые обеспечивают им низкие или даже нулевые ставки налогов с помощью различных лазеек в законодательстве.

В таких странах, как Бахрейн, Кувейт и Оман, где низкие или нулевые налоги на доходы физических лиц, концентрация богачей заметно ниже, чем в таких странах, как Дания, Германия и Ирландия, где НДФЛ крайне высок.

В наибольшей степени миллиардеров привлекают страны с низким уровнем финансового неравенства и наивысшим качеством жизни.