Москва, 28 июля, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Права у компании Warner Bros. International TelevisionDistribution на эксклюзивный показ нескольких сериалов на своем видеосервисе выкупила компания «Яндекс».

(сс) Victoria Heath За просмотром

"Благодаря сотрудничеству с Warner Bros. International Television Distribution мы сможем порадовать наших пользователей качественными сериалами разных жанров. Первым зрители увидят «Касл-Рок» — сериал, который ждут многие поклонники Стивена КингаЇ, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме сериала по рассказам Стивена Кинга, «Яндекс» приобрел эксклюзивные права на показ еще нескольких сериалов, вышедших или готовящихся к выходу в этом году. Все они будут доступны на сайте «Кинопоиска» подписчикам «Яндекс.Плюс».

Таким образом, компания «Яндекс» планирует составить конкуренцию на российском рынке развлекательного контента американскому поставщику развлекательных передач, фильмов и сериалов компании Netflix, которая считается на сегодняшний день главным кинотеатром в интернете.

Напомним, что «Яндекс» сообщил об открытии кинотеатра на сайте «Кинопоиска» в мае этого года. Компания открыла раздел «Онлайн», где можно посмотреть видеоконтент в высоком качестве.