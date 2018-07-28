Ростов-на-Дону, 28 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Участники картельного сговора в Ростове-на-Дону — ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» — оштрафованы на 10 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФАС, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сговор

Компании привлечены к административно ответственности за перенаправление пассажиров сотрудниками «Донавтовокзала» в кассы «Транс сервиса» при наличии аналогичных и зачастую более выгодных для потребителей маршрутов. О том, что интересы других перевозчиков ущемлены, а пассажиры платят за билеты больше, чем полагается, выяснилось после проверки обращений граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело об административном правонарушении было возбуждено после многочисленных жалоб перевозчиков. Обе компании должны не только заплатить штраф, но и устранить выявленные инспекторами УФАС нарушения.