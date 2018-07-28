Вьентьян, 28 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Медицинский контингент Народно-освободительной армии Китая начал работу по эпидемиологическому сдерживанию в убежищах для жертв обрушения недостроенной дамбы в провинции Аттапы на юго-востоке Лаоса, сообщает 28 июля агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Военные медики Китая

Команда из 32 военных медиков проводят необходимые работы по проверке качества питьевой воды, чистоты и гигиены переносных туалетов и профилактике потенциальных эпидемиологических заболеваний, уничтожая москитов и насекомых в окрестностях временного лагеря в районной средней школе Санамсай.

Напомним, что дамба, являющаяся частью гидроэлектростанции «Се-Пиан Се-Намной», строительство которой осуществлялось совместно лаосскими, тайскими и южнокорейскими корпорациями, обрушилась 23 июля в результате паводка. Шесть деревень района Аттапы были затоплены водой. Китай немедленно заявил о готовности оказать любую необходимую помощь в устранении последствий катастрофы.