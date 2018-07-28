Нанкин, Китай, 28 июля, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Полиция провинции Цзянсу на востоке Китая передала босса фирмы онлайн-финансов Qbao.com Чжана Сяолэя прокуратуре для расследования по обвинению в фондовом мошенничестве, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

По информации Бюро общественной безопасности Нанкина, Чжан добровольно сдался властям 26 декабря 2017 года. Полиция начала расследование против Чжана, который в 2012 году создал фондовую платформу Qbao.com и использовал ее для сбора денежных средств от инвесторов, обещая от 20 до 40% годовой прибыли. Компания занималась фабрикацией инвестиционных проектов, используя денежные средства, полученные от новых инвесторов для покрытия старых долгов.

Фонд накопил более 100 млрд юаней (более $14,7 млрд), а общая невыплаченная сумма составила 30 млрд юаней. Полиция заморозила некоторые активы с целью возмещения ущерба инвесторов. С активами разберутся в интересах инвесторов, которые получат свои деньги в рамках законной процедуры.