Москва, 28 июля, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Столичная полиция опубликовала список основных примет мужчины, ранее напавшего на сотрудника полиции на 1-й Брестской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы. Правоохранители так же опубликовали фото подозреваемого.

77.мвд.рф Фото подозреваемого. 28.07.2018

Сообщается, что нападавший — мужчина славянской внешности, на вид 25−30 лет, ростом 175−180 сантиметров, худощавого телосложения.

«Был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвёрнутые джинсы, чёрные мокасины, на голове черная вязаная шапка. У подозреваемого имеются телесные повреждения — порез кисти правой руки», — так описывает внешний вид подозреваемого на момент совершения преступления пресс-служба МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети интернет было опубликовано видео нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. На кадрах отчетливо видно, как злоумышленник атакует полицейского и несколько раз ударяет его ножом.

Ранее сообщалось, что пострадавший сотрудник правоохранительных органов является командиром взвода полиции по охране диппредставительств и консульств. Само нападение произошло около 15:00 по московскому времени возле посольства Словакии по адресу 1-я Брестская улица, дом 33. Злоумышленник после нападения скрылся с места происшествия.