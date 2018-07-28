Подгорица, 28 июля, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Правительство Черногории предложило с 1 октября 2018 года предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику, сообщает газета Dan.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Евро

Согласно инициативе, стоимость паспорта будет в районе от 350 тысяч до 550 тысяч евро, которые предлагается инвестировать в проекты, одобренные правительством страны. Отмечается, что эта услуга будет доступна на протяжении трех лет для двух тысяч человек из стран, не входящих в состав Евросоюза.

Заниматься предоставлением гражданства за инвестиции будет особое агентство, которое в том числе будет отвечать за рекламу и продвижение этой программы, а также за поиск потенциальных инвесторов. Ожидается, что вырученные средства будут направлены в особый фонд развития отстающих регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство Bloomberg составило рейтинг стран, которые торгуют своим гражданством в обмен на инвестиции в национальную экономику. Самое дорогое гражданство, которые можно заполучить таким способом — гражданство Австрии — для его получения необходимо инвестировать в экономику этой страны около $23,75 млн.