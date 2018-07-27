Москва, 28 июля, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Известный российский журналист и писатель Виталий Шенталинский скончался 27 июля. Вспомним его творческий путь.

(сс) В. А. Шенталинский Виталий Шенталинский

Виталий Александрович Шенталинский родился в Кемерово (Сибирь) 7 октября 1939 года.

Окончил ленинградское Арктическое морское училище, также обучился на факультете журналистики МГУ. Вёл очень активный образ жизни, можно сказать, «кочевой»: побывал на зимовье на полярной станции о. Врангеля, принял участие в пяти высокоширотных экспедициях.

Работа в журналистике началась с должности редактора радио и телевидения, затем специальным корреспондентом журнала «Вокруг света», также, Виталий вёл популярную рубрику в журнале «Огонёк» «Хранить вечно».

Виталий Александрович - автор двенадцати книг стихов и прозы. Получал премии журналов «Огонёк», «Звезда», «Сельская Новь». Был консультантом при съёмках нескольких фильмов, например, «На фоне Пушкина. 1937», 8 серий (Телеканал «Культура», 2007), «Секретная жизнь Советского Союза» (Четвёртый канал Британского ТВ, 1990), «Рукописи не горят» (Голландское ТВ, 1997), «КГБ и гласность» (ТВ ФРГ, 1992), и другие.

В «перестроечные» годы Шенталинским была организована и возглавлена Комиссия по творческому наследию репрессированных писателей России. Открыл литературные архивы КГБ, опубликовав материалы и рукописи, хранившиеся там — эти книги изданы в десяти странах мира и переведены на девять языков.

В Чистопольском районе Татарии, где прошло детство писателя, с 2013 г. проводится ежегодный зональный фестиваль творчества «Шенталинские чтения».

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что Шенталинский умер в Москве ночью 27 июля.