Берлин, 28 июля, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие месяцы посетит Германию с официальным визитом, сообщает немецкая газета Bild.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

По сведениям источников издания, первый с 2014 года визит Эрдогана в Берлин может состояться в сентябре. Это станет также его первой поездкой в ФРГ в должности президента.

Сообщается, что в программе готовящегося визита — встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером, а также официальный банкет.

Напомним, что отношения двух стран осложнились после неудачной попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года. За этими событиями последовала волна арестов и увольнений лиц, подозреваемых в причастности к организации путча. В том числе обвинения были выдвинуты в адрес нескольких немецких журналистов турецкого происхождения.