Лондон, 28 июля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. В Британии военное ведомство приостановило тендер на закупку новых фрегатов для королевских ВМС, сообщает 27 июля РБК со ссылкой на источник в британском парламенте.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

По одной из версий, тендер приостановлен из-за недостаточного количества заявок, однако неназванный источник утверждает, что истинной причиной стало отсутствие денег в бюджете.

В парламенте это объяснили недостатком заявок от участников тендера, однако источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что в бюджете просто закончились деньги.

Еще одна версия гласит, что запланированный тип корабля считается недостаточно оснащенным для действий против подлодок одной «агрессивной державы», а на более сложное оборудование для него не хватает денег.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этих гипотез пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2023 года из основного состава военно-морского флота Британии будут выведены и списаны 13 кораблей, поэтому их место должно быть занято новыми боевыми единицами.