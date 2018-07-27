Минск, 27 июля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. На этой неделе Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о «налоговом маневре» в нефтяной отрасли. Учитывая, что белорусская нефтяная отрасль сильно связана с Россией, в экспертных кругах республики начались споры о том, как новый российский законопроект отразится на Белоруссии. Заместитель начальника управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Амирагян в комментарии для ИА REGNUM ответил на несколько наиболее острых вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В первую очередь эксперт разъяснил, как «налоговый манёвр» может происходить на территории России. Амирагян отметил, что завершение маневра в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты к 2024 году начиная с 2019 года и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Сегодня цена на нефть на внутреннем рынке России в основном определяется ценой на мировом рынке за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку. Это значит, что по мере снижения экспортной пошлины на черное золото и повышения НДПИ цена на нее на внутреннем рынке будет расти.

Далее, учитывая повышение внутренних цен на сырье, чтобы поддержать отечественную нефтепереработку, предполагается ввести акциз на нефтяное топливо и возвращать его НПЗ, которые отвечают определенным характеристикам. Например, это производство и поставка на внутренний рынок моторных топлив класса 5.

Выгодно всем

В свою очередь, переработка российской нефти и экспорт нефтепродуктов — это важная статья экспорта и доходов бюджета Белоруссии, куда Россия в рамках согласованного баланса между странами поставляет около 18 млн тонн нефти каждый год. Вся эта нефть отправляется на переработку, и далее более 70% нефтепродуктов Белоруссия экспортирует в Европу, напомнил замначальника управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ.

«При поставках российской нефти в Беларусь вывозные таможенные пошлины не платятся, то есть цена нефти в Беларуси равна внутрироссийской цене с прибавкой затрат на транспортировку. Данная схема очень выгодна белорусской стороне, так как они получают нефть по ценам ниже мировых, перерабатывают ее и продают нефтепродукты в Европу по мировым рыночным ценам. С учетом того, что белорусские НПЗ имеют сравнительно высокий уровень глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и прочего), существующая конфигурация обеспечивает высокую рентабельность всем участникам в Беларуси — нефтеперерабатывающим предприятиям и государству», — подчеркнул аналитик.

Цены на нефть для Белоруссии

Как пояснил Александр Амирагян, завершение налогового маневра в нефтяной отрасли в России повысит цену на нефть на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, увеличит цену на нефть для белорусской стороны. К тому же на белорусские НПЗ не планируют распространять меры поддержки российских НПЗ (в виде отрицательного акциза на нефть).

По словам эксперта, в связи с этим в результате завершения «налогового маневра» стоит ожидать снижения рентабельности переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии из-за повышения цен на сырье.

Выход для Белоруссии

«В этой ситуации белорусская сторона может смягчить возможные потери за счет модернизации нефтепереработки в ближайшие годы, которая уже реализуется. Также может обсуждаться вопрос особых условий поставок российской нефти в Беларусь и некой компенсации потерь странам ЕАЭС», — предположил эксперт.

Напомним, что 24 июля Госдума приняла в последнем, третьем, чтении законопроект о налоговом маневре для нефтяной отрасли. Налоговые изменения, как заявили в правительстве, необходимы для сокращения выплат из бюджета для нефтяников. После того как законопроект приняли в Госдуме, его должны ещё одобрить в Совете Федерации. Потом его подпишет президент, после чего соответствующие изменения внесут в Налоговый кодекс и закон «О таможенном тарифе».

Ранее белорусский экономист Сергей Чалый в интервью «Еврорадио» заявил, что российский «налоговый манёвр» может значительно ударить по белорусскому бюджету. По предположению аналитика, речь идёт о потери около 3−4% ВВП от сегодняшних $60 млрд.