Манила, 27 июля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Из тюрьмы в городе Бакур на Филиппинах совершен массовый побег заключенных, 27 июля передает агентство Associated Press.

Цитата из к/ф «Форсаж — 8». реж Феликс Гэри Грей. 2017. США Побег

По сообщению полиции, 22 арестанта напали на охрану тюрьмы и вырвались на свободу. Трое беглецов были задержаны, остальным удалось скрыться.

Большинство преступников отбывали наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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