Санкт-Петербург, 27 июля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В Петербурге выставка о польском писателе и педагоге Януше Корчаке, погибшем в газовой камере в 1942 году, была демонтирована с первого этажа дома №104 по Невскому проспекту, где располагается общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Это вызвало недоумение и возмущение представителей общественности и депутатского корпуса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Корчак». реж Анджей Вайда. 1990. Польша, Германия, Великобритания Януш Корчак с ребенком на руках

Выставку к 140-летию Корчака 21 июля организовал Интерьерный театр, который арендует помещение в том же здании. Однако экспонаты внезапно пропали 25 июля, накануне визита делегации немецкого консульства.

Как сообщает главный художник театра, автор выставки Марк Борнштейн, выставку демонтировали «Жители блокадного Ленинграда». Вместе с депутатом Законодательного собрания Борисом Вишневским и другими общественниками он пришел к «блокадникам» и потребовал вернуть экспонаты на место, потому что они являются чужим имуществом. Причем, по словам Борнштейна, «блокадники» аргументировали свои действия нежеланием сделать неприятно немцам, которых здесь ждали в гости.

Выставка подробно рассказывала о Януше Корчаке, о его педагогической работе, о трагедии польских евреев, а также о его последнем подвиге, когда он отказался спастись и отправился вместе со своими подопечными детьми в концлагерь. Экспозиция включала в себя около 60 фотографий той эпохи, включая портреты Корчака, плакаты, снимки Варшавского гетто на фоне декораций Интерьерного театра по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаянье в Третьей империи».

Подробнее о Януше Корчаке и его подвиге — в материале ИА REGNUM — «Великий педагог, веривший, что «после войны никто не ударит дитя»

«Заставить функционеров блокадного общества оперативно вернуть чужое имущество удалось только с помощью полиции. Но суть не только в этом: выставка была демонтирована по причине… предстоящего визита к блокадникам немецкой делегации, которую они ждали в гости. Чтобы не обидеть немцев напоминанием о Корчаке», — заявил Борис Вишневский.

Он и другие действующие лица потребовали у блокадного общества вернуть экспонаты утром 26 июля, дверь им отворила секретарь общества Людмила Виноградова, но внутрь не впустила.

«На вопрос о том, кто снял экспонаты, гордо ответила, что она лично. Почему? А потому. Потому, что «с ними не согласовано». Потому, что якобы «нельзя на первом этаже выставки устраивать». Потому что «пусть у себя в театре выставки делают». И потому, что немцы приедут. «Отдайте чужое имущество!» — потребовали мы. «Не отдам!» — гордо ответила Людмила Павловна. Приходите в 16 часов, когда будет руководство, а сейчас никого нет, я одна». Это была очевидная ложь — за 15 минут до того, как мы к ним поднялись, я лично наблюдал группу людей, входивших в помещение с двумя коробками с пирогами», — рассказал Вишневский.

Депутат полагает, что общество блокадников, как арендатор в здании на Невском проспекте, обладает теми же правами, что и Интерьерный театр, а значит, запрещать театру что-либо делать в вестибюле они не могут.

Позднее Людмила Виноградова заявила, что выставку решили демонтировать «по эстетическим соображениям», так как качество ее исполнения, видимо, оставляло желать лучшего. «Это просто картон, а на нём листочки», — сказала она.

Сегодня, 27 июля, глава общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова перестала отвечать на звонки. Не снимали трубку и в самой организации, переводя все входящие вызовы на автоответчик.

В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, взаимодействующем с обществом, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в целом о ситуации осведомлены, но на отдельное обсуждение в ведомстве ее не выносили.

Выставку удалось вызволить из кладовки блокадников, когда прибыли правоохранители. Экспонаты решили не возвращать в вестибюль, а перенести назад, в Интерьерный театр. Вишневский назвал ситуацию позором для Петербурга. «Стыдно за мой город, что такое могло произойти», — прокомментировал депутат.