Киев, 29 июля, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Срок моратория на повышение цены на газ для украинского населения истекает 1 августа. Каковы возможные варианты развития события после этой даты, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Июльская цена по формуле «Дюссельдорф+» (газ на хабе NCG + налоги + транспортировка, по этой формуле рассчитывается стоимость т.н. реверса), по предварительным данным, снова вернулась к $310 за тысячу кубометров. С учетом того, что летом 2017-го Украина платила за импортный газ около $190−210, придётся или поднимать тариф для населения с учётом создавшейся разницы, или властям в очередной раз на какое-то время откладывать данный вариант. Тем более, что с окончанием срока моратория истекают т.н. спецобязательства «Нафтогаза», согласно которым он продает населению и коммунальной сфере газ по льготному тарифу.

Пока что правительство Украины предложило МВФ не менее восьми вариантов такого изменения формулы цены на газ, которое позволит повышать цену не так жестко или даже не повышать вообще.

Подробнее об этом и других событиях украинской энергетики читайте в статье: «Нафтогаз Украины» — это жулики, преступная группировка! — обзор энергетики

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