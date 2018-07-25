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«Нафтогаз Украины» — это жулики, преступная группировка! — обзор энергетики

Экономика

Главные новости энергетики Украины за период с 18 по 25 июля 2018 года

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«Нафтогаз Украины» — это жулики, преступная группировка! — обзор энергетики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Энергетика Украины

Андрей Стеценко, 25 июля 2018, 14:09 — REGNUM  

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 21 июля составляют 12,301 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 14 июля выросли на 365 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 52 млн кубометров в сутки.

В Киеве продолжается конфликт между «Нафтогазом Украины», «Киевэнерго» и городской властью, о котором мы пишем на протяжении всего лета. Напомним суть — город забрал у «Киевэнерго» городские теплосети, теперь обслуживать их будет коммунальное предприятие. Но стороны не могут договориться о том, кто будет платить накопившиеся долги. Разбирательства длятся с начала июня, но какой-то общей позиции, которая позволит избежать энергокризиса в столице Украины, пока не просматривается.

Зато просматриваются проблемы. Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев сообщил журналистам о том, что с 1 августа горожане рискуют остаться без воды и электроэнергии.

«Объекты ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, кроме тепла, производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальным. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением».

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» принимает в управление городские ТЭЦ с 1 августа, но договора на поставку газа «Нафтогазом» до сих пор нет — компания отказывается его заключать и требует, чтобы «Киевтеплоэнерго» сначала признала за собой долги, накопившиеся у города за прежние годы. Цена вопроса — порядка 5 млрд грн.

Конфликт сегодня разбирается в суде, однако до начала августа его решения точно ждать не следует.

Впрочем, политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время онлайн-чата с читателями издания «Главред» заявил, что дело совсем не в накопившихся долгах, а в махинациях руководства «Нафтогаз Украины». Эксперт утверждает, что компания продаёт городу газ по завышенной цене, а из-за недостатка давления в системе город вынужден отбирать газ напрямую из ГТС:

«А «Нафтогаз», Коболев и гоп-компания говорят: «Вы украли у нас [этот] газ. Считаем вам это по 11 тысяч [гривен]. Плюс штрафные санкции». И они фактически создают искусственные долги везде, а всю прибыль концентрируют на «Нафтогазе» и выписывают себе мегапремии. Также вместо того чтобы разделить «Нафтогаз» согласно Третьему энергопакету, они этого не делают. Потому что уже создалась стойкая преступная группировка в лице иностранцев, которые тоже уже не хотят разделения, потому что получают деньги. Коболев и Витренко должны отвечать за злоупотребление монопольным положением».

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Киевская ТЭЦ-5
Leonid Andronov
Киевская ТЭЦ-5

1 августа — важная дата не только для Киева, но и для остальной Украины: в этот день истекает срок моратория на повышение цены на газ для населения (действовал с апреля по июнь, затем был продлён ещё на два месяца). По предварительной информации, июльская цена по формуле «Дюссельдорф+» (газ на хабе NCG + налоги + транспортировка, по этой формуле рассчитывается стоимость т.н. реверса) снова вернулась к 310 долл. за тысячу кубометров. Летом прошлого года Украина платила за импортный газ порядка 190−210 долл., поэтому весь спектр вариантов укладывается в два возможных выхода. Либо придётся поднимать тариф для населения с учётом создавшейся разницы, либо правительство придумает очередной финт и отложит первый вариант ещё на какое-то время.

Дело в том, что вместе с окончанием срока моратория истекают т.н. спецобязательства компании «Нафтогаз Украины», обязывающие её продавать газ населению и коммунальной сфере по льготному тарифу.

Напомним, наиболее часто упоминаемые в СМИ прогнозы относительно нового тарифа — 8,8 грн/кубометр (позиция правительства) и 10,2 грн/кубометр (к такому значению склоняются в МВФ, поскольку хотят уравнять коммерческий, коммунальный и бытовой тарифы). Кстати, «Нафтогаз» уже анонсировал, что стоимость газа для предприятий с 1 августа поднимется до 10,13 тыс. грн за тысячу кубометров (объём закупок не менее 50 тыс. кубометров в месяц) и до 11,083 тыс. грн за тысячу кубометров для всех остальных.

Украинская диаспора на прошлой неделе обратилась к МВФ с просьбой не настаивать на повышении бытового и коммунального тарифа:

«…Угроза для и без того шаткой социально-экономической ситуации в Украине пойдет во вред макроэкономической стабильности страны. При этих условиях отказ в предоставлении следующего транша МВФ будет иметь негативное влияние и реформистскую повестку дня в Украине и создаст экономическую неопределенность», — говорится в письме президента Всемирного конгресса украинцев Евгения Чолия директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард.

Главный «всемирный украинец» предлагает МВФ подождать с этим до тех пор «…пока системные реформы, начало которым было положено в течение нескольких последних лет, не начнут приносить видимые преимущества экономике».

В этом случае мотивация выбрана не очень удачно, поскольку в МВФ прекрасно знают, что никаких видимых преимуществ экономике Украины их реформы не принесут — за время существования Фонда таких примеров ещё не было.

На сегодня же о переговорах определённо известно дваобстоятельства. Первое — правительство «не теряет оптимизма»: и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью Bloomberg TV 23 июля буквально излучала его. И это несмотря на второе — к настоящему моменту правительство успело предложить МВФ не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволят либо не повышать цену вовсе, либо повысить её не так болезненно.

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Кредит
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кредит

Между тем «Нафтогаз Украины» предлагает правительству свой способ некоторого снижения тарифа на транзит. Ещё на прошлой неделе компания направила в Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложение о снижении тарифа на транзит газа по территории Украины в два раза.

«Введением новой методологии могло бы снизить стоимость транзита газа по территории Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам», — говорится в документе.

Также компания предлагает снизить тарифы на вход и выход в/из ГТС Украины. Правда, в этом случае «Нафтогаз» скорее борется не за более низкую цену для потребителей, а за сохранение транзита после 2019 года. На это указывает то обстоятельство, что предложение «Нафтогаза» по времени чётко совпадает с началом переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Напомним, что вопрос транзита газа по украинскому маршруту поднимался во время встречи двух президентов с неутешительными для Киева результатами.

Цифры Госстата традиционно запаздывают, однако других всё равно нет. Итак, в январе — мае этого года Украина приобрела 3,27 млрд кубометров газа, заплатив за них порядка 906,7 млн долл. Впрочем, мы и сами можем приблизительно дополнить эти данные, поскольку объём закачки в июне известен (около 2 млрд кубометров). Перемножив его на среднеиюньские 265 долл. за тысячу кубометров, получим 530 млн долл, т. е. общие затраты Украины на газ за I полугодие должны равняться примерно 1,436 млрд долл.

Электроэнергия

Издание «Реалист» 18 июля опубликовало материал, в котором, помимо прочего, анализировалась структура производства электроэнергии на Украине в 2017 году. Для внимательно следящих за украинской энергетикой новостей в этом анализе не будет. С другой стороны, удобно, когда эта информация подаётся вместе. Итак, АЭС в прошлом году произвели 56,6% электроэнергии, получив за это 28,1% средств энергорынка. Доля ТЭС и ТЭЦ — 28,5% и 6,5%, за что они получили 47,3% и 12,9%.

Ещё раз: более 60% всей платы за электроэнергию получили собственники тепловой генерации, произведя суммарно только 35% киловатт в розетках.

Доля ГЭС и ГАЭС — 6,9% и 4,2% от всех денег в энергетике. И, наконец, ВИЭ — у них самое привилегированное положение:1,5% производства и 7,5% полученных за это средств.

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Энергетика Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Энергетика Украины

В этом году цифры чуть изменились. ВИЭ производят 2% всей электроэнергии и получают за это 8,5% денег из общей корзины энергорынка.

Проблема «зелёной» энергетики на Украине не только в том, что она дорогая сама по себе. Автор материала в издании «Бизнес-Цензор» указывает, что основная доля СЭС и ВЭС — а именно они более всего популярны на Украине как источники альтернативной энергии — находится в южных областях Украины. В Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях сконцентрировано 903,7 МВт установленной мощности ВИЭ. Всего же, по состоянию на конец июня 2018 года, на Украине установлено 1643 МВт, относящихся к ВИЭ. Проблема в том, что тут же находится т.н. Южный энергоузел, включающий мощности Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

Законодательство Украины обязывает энергетиков к первоочередному выкупу энергии, вырабатываемой расположенными на юге СЭС и ВЭС. Т. е. им приходится ограничивать выработку дешёвой атомной энергии, чтобы купить дорогую «зелёную». Не компенсировать её высокую стоимость, а ограничить, по крайней мере, частично. Естественно, это делает энергию солнца и ветра ещё более дорогой.

Однако и это не всё.

«Если над Запорожской областью сгустятся тучи и наступит штиль, из баланса энергосистемы страны выпадет около гигаватта мощности электроэнергии. Такая мощность сопоставима с потреблением столицы Украины. Это всё равно, когда в аварийный ремонт уходит атомный энергоблок — «тысячник»… Резкую потерю такого объема электроэнергии нужно быстро восстановить. Для этого должны быть задействованы так называемые маневренные мощности. В их качестве могут выступать тепловые и гидроэлектростанции. Эта генерация дорогая. Она находится в так называемом холодном резерве — всегда готова включиться в работу. Поэтому потребитель оплачивает ее вспомогательные услуги, даже тогда, когда она не производит электроэнергию. Это еще одна косвенная дотация «зелёным» за счёт потребителей», — указывает автор материала.

По состоянию на 23 июля суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ упали до 1,734 млн тонн (-231 тыс. тонн с 9 июля). 1,354 млн тонн из них находится на складах ТЭС и 380 тыс тонн — на ТЭЦ. Суммарные запасы украинской тепловой генерации на 764 тыс. тонн меньше, чем год назад. Отставание неравномерное: антрацита почти на 54% меньше, чем год назад, а угля газовой группы — на 31%.

Меньшие запасы угля можно объяснить в т.ч. большей долей «зелёной» энергетики в энергосистеме. Как уже было сказано, чем больше выработка ВИЭ, тем большие резервные мощности должны страховать работу СЭС и ВЭС. А значит, рост потребления угля тепловой генерацией коррелирует с открытием новых ветряков и солнечных панелей.

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Зеленая энергетика
Зеленая энергетика

В январе — июне Украина сократила экспорт электроэнергии до 3,135 млрд кВт·ч (-0,9% к аналогичному периоду прошлого года). Вроде и немного, однако следует учитывать, что в 2016—2017 гг. этот показатель только увеличивался. Возможная причина — проблемы с подвозом угля к Бурштынской ТЭС, работающей на экспорт. В июне энергетики как раз жаловались, что по пути к ТЭС (т.е. фактически в тупиках на станциях) простаивают 80 тыс. тонн угля — Бурштынская ТЭС сжигает столько за месяц. Причина — у «Укрзализници» хронически не хватает локомотивов.

К слову, в УЗ проблему косвенно признали. И.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов вынужден был собирать пресс-конференцию и комментировать проблемы с подвозом угля на электростанции:

«Есть ли уголь на ТЭС или нет… У меня нет информации о том, что какая-то украинская ТЭС остановилась из-за отсутствия угля. К сожалению, мы постоянно получаем информацию об остановках ТЭС, хотя ничего еще ни разу не остановилось», — заявил он.

Причина созыва пресс-конференции чиновника — совместное обращение ряда промышленных ассоциаций (Федерации металлургов Украины, «Укрметаллургпрома», Украинской ассоциации производителей ферросплавов, ассоциации «Укрцемент», «Первой энергетической ассоциации Украины») к правительству с просьбой обратить внимание на кризис перевозок.

Здесь нужно отметить, что энергетики ещё с прошлого года пользуются привилегиями при распределении вагонов — уголь возят в первую очередь. Т. е. даже если им не хватает, то что уж говорить об остальных.

Зато потребление электроэнергии на Украине в I полугодии выросло до 76,755 млрд кВт·ч (+2,8% к аппг). Следует отметить, что это базовый показатель потребления и из него необходимо вычесть технологические потери в сетях, составляющие за шесть месяцев более 15 млрд кВт·ч.

Рост производства электроэнергии в динамике уступает росту потребления — в январе — июне выработка выросла до 79,873 млрд кВт·ч (+1,9% к аппг). Впрочем, с выработкой у Украины дела обстоят довольно неплохо, ей не производство нужно увеличивать, а потери снижать.

На «Донбассэнерго» собрались переводить один из энергоблоков Славянской ТЭС на газовый уголь. Дело для постмайданной Украины знакомо, но в этом случае у владельцев возникла проблема:

«Из-за использования на Славянской ТЭС уникальной на территории Украины разомкнутой схемы пылеизготовления с центральным пылезаводом, при переводе ТЭС на сжигание угля газовой группы по традиционной технологии, используемой на других украинских ТЭС, не может быть обеспечена надлежащая взрывная и пожарная безопасность оборудования», — говорится в заключении проектных институтов.

Сейчас к работе привлекли иностранных специалистов, однако не факт, что и им удастся решить эту задачу.

Уголь

Продолжается падение добычи угля на Украине В январе — июне удалось поднять на-гора только 13,294 млн тонн энергетического угля (-1,653 млн тонн к аппг). Структура добычи угля в I полугодии была такой: 87% добычи — частные шахты, 13% — государственные.

Народные депутаты помогут «уронить» её ещё сильнее — в Верховной раде зарегистрирован законопроект, в котором авторы предлагают поднять рентные платежи на добычу угля. Заплатить больше предлагается частным шахтам: за счёт увеличения рентных платежей депутаты намерены привлечь в бюджет дополнительные 3 млрд грн. Впрочем, с этой недели украинский парламент ушёл на летние каникулы, поэтому судьба законопроекта прояснится только осенью.

Нефть

Транзит нефти в Европу через Украину в I полугодии снизился до 6,358 млн тонн (-6,5% к аппг). Зато украинские НПЗ получили по трубопроводному транспорту 1,015 млн тонн нефти (+7% к аппг).

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Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Украинская «Укртатнафта» постепенно проигрывает суды «Татнефти». Речь о деле, которому уже около 11 лет: компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) находилась в совместной собственности России и Украины. «Татнефть» обеспечивала завод сырьём, вкладом Украины были мощности завода. Затем в 2007 году завод был захвачен менеджментом Игоря Коломойского и его партнёров. С тех пор «Татнефть» пытается добиться компенсации своих потерь.

Ещё в 2014 году Международный коммерческий арбитраж присудил украинской компании выплатить «Татнефти» компенсацию в размере 112 млн долл. Английский суд в мае 2017 года привел это решение в исполнение, однако украинская сторона подала апелляцию. И, как стало известно на прошлой неделе, после более чем годичного рассмотрения суд эту апелляцию отклонил. Это, в свою очередь, открывает возможность для конфискации зарубежных активов компании, если такие будут обнаружены.

Напомним, что Кременчугский НПЗ сегодня — один из двух производителей моторных топлив на Украине. А поскольку судебные разбирательства ведутся сразу в нескольких юрисдикциях (Великобритания, Франция, Россия, США, Украина), то рано или поздно до компании доберутся. И тогда это серьёзно ударит по украинскому рынку топлива.

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regnum author Андрей Стеценко
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Энергетика Украины
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