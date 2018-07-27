Ростов-на-Дону, 27 июля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Инспекторы управления Роспотребнадзора по Ростовской области напоминают жителям региона, какую опасность несут клещи. Несмотря на то, что число заболевших крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом ниже прошлогодних показателей, эпидемиологи призывают граждан к бдительности, сообщает ИА REGNUM 27 июля.

Клещи не дремлют

По сведениям специалистов, в Донском регионе зарегистрировано 24 лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой и семь случаев заболевания боррелиозом.

В ведомстве призывают жителей Ростовской области использовать во время отдыха защитные средства, а также выбирать для прогулок и пикника обработанные от опасных насекомых территории.