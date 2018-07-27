Ростов-на-Дону, 27 июля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Ростовской области введён в эксплуатацию железнодорожный вокзал. Станция появилась на железной дороге Журавка — Миллерово, построенной в обход Украины. Открытие состоялось в приграничном с территорией Донбасса Чертковском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 27 июля.

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На площади более 1 тыс. квадратных метров размещены зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения, досмотровый павильон. Весь комплекс оснащён камерами видеонаблюдения. На станции трудоустроено 33 жителя региона.

Вокзал рассчитан на 100 человек и доступен для маломобильных групп населения.

По имеющейся информации, на линии Журавка — Миллерово ежедневно курсируют 60 пар пассажирских поездов. На станции Кутейниково останавливаются до 44 пар поездов дальнего следования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово протяжённостью 137,5 км было завершено в августе 2017 года. Построенная в обход Украины дорога должна обеспечить безопасность пассажиров и грузов. Прилегающие к железнодорожным путям автодороги и мосты, которые были частично разрушены при строительстве, будут восстановлены. На эти цели направлено 2 млрд рублей.