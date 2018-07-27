Калуга, 27 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Калужской области прокурорами в первом полугодии 2018 года в суд направлено 1 655 исков и заявлений на сумму, превышающую 64 млн рублей о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Судами рассмотрено и удовлетворено 1 546 заявлений на сумму свыше 58,7 млн рублей. Как сообщила 27 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, по этим искам суд не вынес ни одного отказа.

CafeCredit.com Вереница долгов

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Так, судебными инстанциями удовлетворены 397 заявлений прокурора Малоярославецкого района на выплату задолженности по заработной плате работникам ПКФ «Хозстройинструмент» на сумму свыше 19 млн рублей. Вмешательство прокуроров Козельского и Ферзиковского районов позволило в судебном порядке восстановить права шести граждан на получение компенсационных выплат за неиспользованный отпуск.

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Прокурорами Жуковского и Людиновского районов заявлены требования в интересах шести граждан о признании отношений трудовыми и взыскании заработной платы.

Прокурорами Думиничского, Спас-Деменского и Ферзиковского районов в суд предъявлено десять исковых заявлений о возложении на работодателей обязанности провести специальную оценку условий труда.

Решением Сухиничского районного суда удовлетворены требования прокурора Думиничского района о возложении на АО «Агрофирма «КАДВИ» обязанности по устранению нарушений трудового законодательства. Теперь предприятие должно обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с утверждёнными правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года в Калужской области в реестр организаций, имеющих задолженность по зарплате, вошли более 50 предприятий и организаций, которые также допускают задержки выплат заработной платы или выплачивают её менее МРОТ.