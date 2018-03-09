В Калуге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

Калуга, , 17:22 — REGNUM В Калуге заработная плата работникам ООО «Строитель» не выплачивалась на протяжении пяти месяцев в полном объеме. В отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело. Об этом 9 марта сообщила ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Анна Рогулина.

По ее словам, несмотря на долги по зарплате, на счета общества поступали денежные средства, достаточные для погашения задолженности перед работниками, но они расходовались на иные цели, в том числе на расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Между тем, согласно ст. 855 Гражданского кодекса РФ, выплата заработной платы относится к более ранней очереди списания денежных средств, чем выполнение денежных обязательств перед контрагентами.

«Руководитель ООО «Строитель», имея реальную возможность направить денежные средства на погашение задолженности по заработной плате, использовал их на цели предприятия, в которых он был заинтересован для дальнейшего сотрудничества с контрагентами, создания видимости успешного, работоспособного предприятия, — сказала Анна Рогулина. — Максимальный срок уголовного наказания по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Напомним, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области к 1 марта 2018 года достигла 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов, либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Также 6,5 тысячи нарушений в сфере трудового законодательства выявлено прокуратурой области в 2017 году. Возбуждено 20 уголовных дел. Большая часть нарушений связана с невыплатой заработной платы и так называемой теневой занятостью.

«Задолженность по заработной плате в регионе высокая, и здесь необходимо проявить настойчивость министерству экономики, необходимо помочь предприятиям в поиске инвесторов, — заявил 5 марта на заседании регионального правительства губернатор области Анатолий Артамонов. — Данная тема, в том числе и в свете майских указов президента, находится на особом контроле руководства региона, прежде всего, надо работать с предприятиями малого и среднего бизнеса».

«Есть нарушения, и большая часть зарплаты выплачивается в конвертах, — сказал глава Калужского региона. — Та заработная плата, которая отображается в ведомостях, не отвечает реалиям. Эта категория граждан оказывается незащищенной».

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