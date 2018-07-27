Москва, 27 июля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Принятые в первом чтении поправки в закон о торговле могут создать дополнительный барьер для предпринимателей из Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Такого развития ситуации опасаются в Деловом совете Евразийского экономического союза. Эксперты неоднократно обращали внимание на противоречие норм, содержащихся в поправках к закону о торговле, как Гражданскому кодексу, так и требованиям технических регламентов стран ЕАЭС. Кроме того, подобные прецеденты могут навредить и самому союзу, полагают в Деловом совете.

Andrew Butko Пустые полки в супермаркете

«В ЕАЭС вложено много сил, средств и ресурсов, — напомнила руководитель проектов Евразийского центра исследований и коммуникаций секретариата Делового совета ЕАЭС Юлия Грязнова. — Это глобально важная история, не только для отдельных стран и их экономик, но и для выстраивания взаимоотношений, например, с Китаем или Евросоюзом. При этом это надо понимать, что ЕАЭС — пока не очень устойчивое объединение: оно молодое, в нём есть много внутренних сложностей. И, когда одна из стран принимает у себя новый законопроект, которые входит в противоречие с уже одобренными этой же страной нормами наднационального регулирования, которые уже действуют, то это может привести к непредсказуемым конфликтам между странами-участниками. Тем более когда речь идет о продовольствии. Это всё-таки очень чувствительная тема. Каждый следующий конфликт означает снижение интегрированности внутри союза и потерю авторитета на международной арене».

По мнению представителей деловых кругов, взаимодействующих с ЕАЭС, текущие поправки в закон о торговле дискриминируют поставщиков из стран ближнего зарубежья, ставя их в заведомо невыгодное положение по сравнению с российскими производителями.

«Вносимые поправки могут способствовать созданию неравных условий для производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции стран — участниц ЕАЭС относительно российских производителей и возникновению дополнительных барьеров при продвижении товаров на рынок РФ», — говорится в письме вице-президента Киргизского союза промышленников и предпринимателей.

Опрошенные эксперты рынка отмечают, что, прежде всего, пострадают поставщики фруктов, овощей и свежей продукции. Так, ежегодно на рынок РФ из Армении поставляется более 3,84 тыс. тонн форели в охлажденном виде. С учетом принятия поправок Армения лишится поступлений в размере 24 млн долл. США. При этом снизится конкуренция в данном сегменте, следовательно, российские поставщики смогут повышать отпускные цены, что скажется на потребителях. В аналогичной ситуации будут поставщики армянских овощей, фруктов и орехов — в 2016—2017 гг. импорт в Россию из Армении составил $2,2 млн, общим весом 1,84 тыс. тонн. Как правило, армянские поставщики — предприятия малого и среднего бизнеса. Эксперты Евразийского центра исследований и коммуникаций отмечают, что аналогичные риски несут и поставщики сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров — эта группа товаров является третьей по величине во взаимной торговле ЕАЭС (16%).

Ограничения затронут прежде всего поставщиков сырья, которое перерабатывается на территории Российской Федерации в готовую продукцию. Белорусская доля в российском импорте молока и питьевых сливок достигает 92%, кисломолочной продукции — 94%, творога — 99%. Таким образом, предлагаемое ограничение может затруднить доступ агропромышленных предприятий государств-членов, ориентированных на российский рынок.

Напомним, импорт России из Армении в 2017 году составил 514, 7 млн долл. США, увеличившись на 36,06% (136422667 долл. США) по сравнению с 2016 годом. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё составляют 56,80% от всего объема импорта России из Армении в 2017 году. Более 240 наименований продукции армянского производства представлены в ассортиментной матрице торговых сетей Российской Федерации.

В Ассоциации компаний розничной торговли также полагают, что законопроект в текущей редакции может существенно повлиять на сокращение поставок продовольствия из стран ЕАЭС в супермаркеты. По нормам будущего законодательства торговые сети не смогут исполнять требования технических регламентов, в том числе и в целях обеспечения пищевой безопасности. Ввиду принятия законодательного ограничения на практику возвратов продуктов российским поставщикам, попытка торговых сетей — в соответствии с техническим регламентом союза — оформить возврат некондиционной партии товаров в одну из стран ЕАЭС через поставщика, зарегистрированного как российское юридическое лицо, может быть расценена как недобросовестная практика возврата. В таких случаях к ритейлерам могут применяться жесткие санкции — в частности, за два зарегистрированных случая может быть отстранён от должности генеральный директор сети.

Подобные меры, по оценкам экспертов рынка, приведут к тому, что торговые сети вынуждены будут отказываться от сотрудничества с поставщиками из стран ЕАЭС, а доступ их продовольствия для российских потребителей будет возможен только через рынки или магазины неорганизованной розницы. Снижение потока поставок для предпринимателей этих стран будет означать потерю стабильного спроса и ценообразования.

Ухудшение ситуации ожидается уже осенью текущего года, а до конца 2018 года данный вопрос будет рассмотрен на площадке взаимодействия ЕЭК с бизнесом.