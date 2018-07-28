Токио, 28 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Обеспокоенность российского руководства расстановкой американских систем ПРО, буквально окружающих Россию по периметру, не находит понимания у официальных лиц Японии. Можно ли стремиться к эффективному налаживанию отношений с Россией, как заявляют японские дипломаты, одновременно наращивая угрозу? О роли американских ракет в российско-японских отношениях рассказывает автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Современные американские «оборонительные» системы запуска ракет Aegis Ashore способны функционировать и как стартовые площадки вполне наступательных крылатых ракет «Томагавк». Поэтому расположение их вблизи российских границ, конечно же, не способствует взаимопониманию между Россией и теми странами, на территории которых эти системы располагаются. Да и в своем «оборонительном» варианте эти системы могут служить щитом, прикрывающим возможную агрессию от удара возмездия. В полной мере эта угроза относится и к расположенным на территории Японии системам Aegis Ashore, способным нанести удар по российской обороне.

Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, сделанное им в ходе беседы со своим японским коллегой Таро Коно, прямо указывает на вызывающее тревогу глобальное развертывание американской ПРО, окружающей Россию и Китай. Можно ли в таких условиях доверять дружелюбным высказываниям японских официальных лиц?

Читайте статью В Японии игнорируют предостережения Москвы по поводу ПРО и другие материалы Анатолия Кошкина, посвященные развитию российско-японских отношений.