Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Глава КНР Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин встретились в Йоханнесбурге во время саммита БРИКС, чтобы обсудить нынешнюю международную ситуацию, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Лидеры двух стран провели встречу за общим ужином в кулуарах юбилейного десятого саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Они затронули вопросы, представляющие общий интерес и обеспокоенность двух стран. О конкретном содержании беседы пока не сообщается.

Напомним, что 10-й саммит БРИКС проходил в городе Йоханнесбург в ЮАР с 25 по 27 июля. Его темой стала «БРИКС в Африке: сотрудничество в целях инклюзивного роста и общего процветания в ходе 4-й промышленной революции».