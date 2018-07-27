Вашингтон, 27 июля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Чтобы не показаться предельно глупым, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер использовал на переговорах с президентом США Дональдом Трампом более десяти цветных карточек, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На каждой карточке находились упрощенные пояснения тех позиций, которые Юнкер должен был заявить Трампу, например, в сфере торговли автомобилями или стандартов для медицинских устройств. Карточки также содержали числовые показатели, которыми оперировал глава Еврокомиссии.

Переговоры с Трампом он начал с заявления о том, что в торговле США и ЕС необходимо воздерживаться от дальнейших ограничивающих тарифов, иначе это будет выглядеть так, как будто они пытаются одурачить сами себя.

«Если вы хотите быть глупым, я тоже прикинусь глупцом», — приводит источник слова Юнкера на переговорах.

Использование карточек представитель ЕС объяснил тем, что стороны проводили «не научный семинар», поэтому «всё должно было быть очень просто».