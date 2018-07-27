Красноярск, 27 июля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Красноярском крае 27 июля зарегистрировано 170 лесных пожаров на общей площади порядка 941,9 тыс. га. В том числе в зоне контроля в Ирбейском, Эвенкийском, Енисейском, Туруханском, Северо-Енисейском районах действуют 130 пожаров на площади 928,7 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

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Несмотря на огромную площадь горящих лесов, в минлесхозе утверждают, что контролируют ситуацию, и населённым пунктам ничего не угрожает. За прошедшие сутки в крае потушили 12 лесных пожаров на общей площади 4,1 тыс. га, в том числе шесть возгораний — в зоне контроля. В тушении были задействованы более 1 тыс. человек, использовавших порядка 80 единиц техники.

Добавим, власти имеют право не тушить пожары в зоне контроля. Краевая комиссия по ЧС принимает решение о нетушении, если сочтёт, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 июня в лесах Красноярского края действует режим ЧС. 26 июля в регионе действовало 175 лесных пожаров на площади 918,9 тыс. га.

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