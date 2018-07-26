Красноярский край по площади лесных пожаров догоняет Якутию

Красноярск, , 10:08 — REGNUM В Красноярском крае, согласно данным регионального министерства лесного хозяйства, 26 июля действуют 175 лесных пожаров на площади 918,9 тыс. га. В том числе 44 возгорания на площади 10,2 тыс. га зарегистрировано в авиационной зоне. В зоне контроля действует 131 пожар, огнём охвачено 908,7 тыс. га в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Енисейском, Туруханском районах.

Продолжается пожар в заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском районе. Его площадь — 23,3 тыс. га.

В минлесхозе ИА REGNUM сообщили, что, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз. В лесах Красноярского края продолжает действовать режим ЧС, введённый 22 июня.

За прошедшие сутки в крае потушили 11 лесных пожаров на площади 545 га, в том числе семь возгораний — в зоне контроля. С огнём борются более тысячи человек с использованием порядка 70 единиц техники.

Добавим, по площади лесных пожаров в России лидирует Якутия. Как сообщили ИА REGNUM в «Авиалесоохране», по состоянию на 00:00 (мск) 26 июля в Якутии было зарегистрировано девять пожаров на землях лесного фонда на площади 26,2 тыс. га и 57 пожаров в зоне контроля на площади 1,2 млн га. В Красноярском крае площадь, охваченная огнём, пока меньше, чем в Якутии. Однако, если проанализировать информацию о лесных пожарах в крае с начала лета 2018 года, становится понятно, что площадь возгораний в лесах региона растёт пугающими темпами. По состоянию на 1 июня 2018 года в крае было зарегистрировано четыре возгорания в лесах на площади 85,5 га.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Красноярского края, отчитываясь о лесопожарной обстановке, ежедневно утверждают, что контролируют ситуация, и населённым пунктам, а также объектам экономики ничего не угрожает.

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О проблеме горящих лесов в Якутии и Красноярском крае поставлены в известность федеральные власти. В июле текущего года президент РФ Владимир Путин попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева обратить внимание на проблему горящих лесов в этих регионах.

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