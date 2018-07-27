Вашингтон, 27 июля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В результате лесного пожара в американском штате Калифорния погиб оператор бульдозера, сообщает 27 июля Associated Press.

skeeze Лесные пожары

Человек погиб при попытке сдержать пламя, помимо него пострадали еще трое сотрудников пожарных служб.

Пострадавшие люди были доставлены в госпиталь с ожогами, о степени их тяжести пока не сообщается.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии уже причинили серьезный ущерб некоторым общинам штата, где сгорели десятки жилых домов. В этих районах проживает порядка 92 тыс. человек.