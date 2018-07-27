Одесса, Украина, 27 июля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. На 40% повысили в Одессе стоимость вывоза твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает 27 июля УНИАН.

Stolbovsky Мусоровоз Камаз

Согласно сообщению, повышение тарифов на вывоз ТБО было произведено по просьбе всех пяти компаний, которые делают бизнес на мусоре в Одессе. Теперь жители многоквартирных домов будут платить 17,01 гривен (40 рублей) в месяц с человека, что больше на 5,61 гривны (13,26 рубля), а жители частного сектора — 28,13 гривны (66,5 рубля) в месяц с человека, что больше на 9,22 гривны (21,8 рубля).

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Напомним, ранее директор Киевского эколого-культурного центра ВладимирБорейко заявил, что в Киевской области Подгорцевский полигон ТБО переполнен, из-за чего может начаться экологическая катастрофа.