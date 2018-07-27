Москва, 27 июля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Предложение «купить Крым», которое высказал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире радиостанции «Эхо Москвы», можно назвать «метафорой». Об этом сообщил сам музыкант в интервью РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макаревич

«Можно было найти другие способы его (Крым) получить, — сказал Макаревич. — Способы мирные, бесконфликтные».

Лидер группы «Машина времени» выразил мнение, что для России купить Крым «было бы дешевле».

Напомним, ранее музыкант Андрей Макаревич в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что Российской Федерации, по его мнению, следовало «купить Крым». По его мнению, дипломаты РФ должны были договориться с властями Украины по данному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав РФ в марте 2014 г. после референдума, на котором подавляющее большинство не поддержавших государственный переворот в Киеве местных жителей проголосовали за выход из состава Украины.