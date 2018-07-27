Казань, 27 июля, 2018, 06:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии удовлетворил заявление АО «Нэфис Косметикс» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при АНО «Независимая Арбитражная Палата». Этим решением с оператора инвестиционного проекта по строительству завода по производству синтетических моющих средств в пользу АО было взыскано 927 597 909 рублей основного долга и 1 млн рублей расходов по уплате третейского сбора. Теперь, помимо нехватки финансирования на достройку завода, готовность которого составляет 70% и средств на завершение работ нет, ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» должно будет участнику проекта почти 1 млрд рублей. Одновременно с этим на рассмотрении суда находится иск сразу от нескольких компаний с требованием обанкротить ООО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, проект строительства завода был анонсирован около восьми лет назад, а в 2010 году под него было создано юрлицо — ООО «Завод по производству синтетических моющих средств». Планировалось, что за счёт кредита «Татфондбанка» на 3,9 млрд рублей и вложений со стороны «Нэфис Косметикс» будет возведено здание в пять этажей общей площадью 9 тыс. кв. м. Предполагалось, что за счёт реализации инвестиционного проекта будет создано около 200 новых рабочих мест, а выйдя на производственную мощность, предприятие сможет выпускать до 220 тыс. тонн продукции ежегодно. До своего банкротства ПАО «Татфондбанк» успело выплатить лишь часть обещанного кредита, и недоплаченных более 500 млн рублей как раз и не хватило на достройку. ТФБ в марте 2017 года остался без лицензии, в апреле был признан банкротом, и к началу июля 2018 года его долги превышают 156 млрд рублей. Ни о каком докредитовании инвестиционного проекта силами ТФБ речи не идёт. Стройка встала на уровне готовности 70%, иные банки кредит не выдали. Финансовое состояние ООО ухудшилось, ведь требовалось также обслуживать уже взятые кредиты, проценты по которым в месяц достигали 40 млн рублей.

Читайте также: «Татфондбанк» лопнул — стройка встала: в деле заговорили о фальсификации

В середине июня 2018 года в ЕГРЮЛ появилась запись о ликвидации ООО, а 21 июня 2018 года в Арбитражный суд РТ поступил первый иск с требованием признать банкротом данную компанию. Истцом выступила компания из Твери, предъявившая претензии на 355 тыс. рублей. Спустя неделю к ней присоединилась другая тверская компания, но уже с претензиями на 1 218 218,92 рубля. Иск оставлен без движения до устранения недочётов. В ближайшее время к истцам присоединится и «Татфондбанк», который уже оповестил о своём намерении в установленном законом порядке. Тем более что с мая 2018 года банк уже пытается взыскать часть долга — 39 123 287,67 рубля. Дело до конца не рассмотрено.

Читайте также: Завода не будет? Проект «Татфондбанка» и «Нэфис Косметикс» идёт ко дну