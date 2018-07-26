Вашингтон, 27 июля, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивным диалог о снятии санкций с компании «Русал», сообщает Reuters.

Kremlin.ru Олег Дерипаска (справа)

«Главной целью для нас было изменить поведение олигарха. Мы не собирались накладывать санкции на производителей алюминия, и, я думаю, мы ведем продуктивный диалог по разрешению сложившейся ситуации», — заявил он.

Тем не менее Мнучин отказался называть сроки снятия санкций с компании российского бизнесмена Олега Дерипаски «Русал».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что власти США не ставят своей целью убрать «Русал» из бизнеса. Также Мнучин заявил, что компания будет исключена из «черного списка», если будет найдено компромиссное решение.